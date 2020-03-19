По показателю смертности от коронавируса Италия обогнала Китай

Италия обогнала Китай по количеству умерших от заражения коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Только за сутки количество умерших в Италии увеличилось на 427 человек - всего там погибло 3405 граждан. В Китае же число погибших меньше - 3245 человек.

Также за сутки в Италии выявили 4,5 тыс. зараженных, 415 человек вылечились.

Общее количество зараженных в мире достигло 225 тыс. человек.