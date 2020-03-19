В Москве - вновь столкновения протестующих против строительства ЮВХ и полиции: силовики распылили газ

В Москве протестующие против строительства Юго-восточной хорды вновь столкнулись с полицией. Силовики сейчас пытаются вытеснить участников протеста с территории. Как пишет Baza, силовики применили слезоточивый газ.

Ранее полиция начала разгонять собравшихся людей. После столкновения 17 марта ОМОНа и активистов на склоне у Московского завода полиметаллов (МЗП) на месте предполагаемого возведения Юго-восточной хорды начались строительные работы.

"Обещания держать активистов в курсе событий не сдержаны, никаких экспертиз не проведено. Неравнодушные москвичи боятся, что зараженный (радиацией – прим. ред.) грунт будут вывозить обычными экскаваторами", - говорится в сообщении активистов в группе во "ВКонтакте".

Напомним, в январе 2020 года активисты организовали круглосуточное дежурство возле склона Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Они пытаются помешать строительству Юго-Восточной хорды (часть новой 36-километровой трассы). Ещё в апреле 2019 года эксперты "Радона" и МЧС в ходе инспекции склона по просьбе жителей обнаружили очаги радиоактивного загрязнения.