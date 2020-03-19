"Это жительница Ноябрьска". В Роспотребнадзоре ХМАО-Югры рассказали о заболевшей коронавирусом женщине

Глава Роспотребнадзора ХМАО-Югры Майя Соловьева рассказала о носителе первого случая заражения коронавирусом в регионе.

На брифинге она отметила, что ведомство узнало о подтвержденном заболевании во второй половине дня 19 марта.

"Мы получили окончательный подтверждающий результат из "Вектора". Гражданка, у которой нашли коронавирус, проживает в Сургуте, но является жительницей Ноябрьска. Она добровольно исполнила свою обязанность по самоизоляции, она прилетела из круиза по Европе, ее последнее местонахождение - Италия. Сейчас она находится в боксе Сургутской окружной клинической больницы", - отметила Соловьева.

Всего за последние сутки в 23 регионах России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации.

Напоминаем, что сегодня губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении в округе повышенной готовности. Накануне.RU настоятельно рекомендует своим читателям не поддаваться панике и не верить слухам. Всю необходимую информацию о реальном положении дел и количестве заболевших можно узнать на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.