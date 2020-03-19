29 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Решения украинских властей парализовали работу больниц - врачи не могут добраться на работу

Остановка междугороднего пассажирского сообщения между городами Украины для предотвращения распространения коронавируса и другие решения привели к тому, что работа больниц оказалась фактически парализованной. Это связано с тем, что многие врачи живут пригородах и просто не могут приехать на работу.
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Также в инструкциях властей для больниц им поручено заниматься только больными коронавирусом и срочными операциями. Но первых по всей стране официально единицы, а вот другие больные фактически оказались "выставленными за дверь". В больницах же стало намного меньше работы.

Депутат Киевского облсовета Алексей Дорошенко заявил, что, по словам главврача онкоцентра, половина медсестер не может выйти на работу, а организовать доставку людей он не может - нет транспорта. К тому же нужно специальное разрешение от городских властей на въезд.

Глава Свободного профсоюза медиков Олег Панасенко отмечает, что некоторые медучреждения велят персоналу писать заявления об отпуске за свой счет. А Анна Карашивская написала в Facebook, что пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из киевских больниц, вынуждены были собирать деньги на оплату такси медсестрам.

Украинские власти заявляют, что уже знают об этой проблеме и думают, как ее решить.

Напомним, Украина на карантине с 12 марта. С 17 марта прекращено пассажирское сообщение со всеми странами и введен ряд жестких мер. Они привели к резкому ухудшению ситуации в крупных городах.

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Решения украинских властей парализовали работу больниц - врачи не могут добраться на работу

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Теги: украина, коронавирус, карантин



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