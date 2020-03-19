29 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Дамир Юсупов, Сургут, граффити (2020) | Фото: instagram.com/yusupov_damir_/

Пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолёт в кукурузном поле, сфотографировался в Сургуте с собственным граффити

В Сургут прибыл пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, которому посвящено граффити размером с дом. Он сделал фотографию с арт-объектом, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, 15 августа 2019 г. самолет "Airbus A321" "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6-178 в Симферополь из московского аэропорта "Жуковский". На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили Airbus без шасси, не допустив жертв. Им присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

Граффити в честь пилотов презентовали в Сургуте сентябре 2019 г. Работа украсила фасад многоэтажки по адресу Мира, 34. Свои подписи на ярком арт-объекте оставили почетные гости мероприятия – исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова, генеральный директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина, заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Кадр на фоне граффити Юсупов выложил в своём Instagram. Причина поездки в Сургут не уточняется.

Дамир Юсупов, Сургут, граффити(2020)|Фото: instagram.com/yusupov_damir_/

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Пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолёт в кукурузном поле, сфотографировался в Сургуте с собственным граффити

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Теги: Дамир Юсупов, граффити, Instagram



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