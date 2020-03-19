В Прикамье уже три человека больны коронавирусом, у 23 человек его подозревают

В Пермском крае на сегодняшний день официально подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

При этом 23 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача. У них нет симптомов заболевания, но они контактировали либо с заболевшими пациентами, либо с теми, у кого врачи подозревают опасный недуг. У них также взяты необходимые анализы.

"Лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны быть на карантине по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы Российской Федерации", - напоминают в краевом министерстве территориальной безопасности.

Напомним, 13 марта у пермяка, который вернулся из Франции был выявлен коронавирус. Второй заразившийся житель Перми – женщина. Она вернулась в столицу края 11 марта на одном самолете с первым зараженным – мужчиной, посещавшим Францию. Подробной информации о третьем случае пока нет.

Накануне.RU обратилось за комментарием в минздрав Прикамья. В настоящий момент ответ пока не получен.