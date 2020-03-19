Заболевших коронавирусом свердловчан уже шестеро. Все вернулись из Европы

В Свердловской области подтверждено еще пять случаев нового коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Известно, что все заболевшие посещали Австрию, Германию, Испанию и Францию. Сразу же по прилету они были госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга, их контакты уже отработаны и находятся под наблюдением.

"Обеспечен полный комплекс медпомощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование, пациенты чувствуют себя удовлетворительно", - отметили в оперштабе.

Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Все – у граждан России. Ранее заболела девушка, вернувшаяся из круиза по Средиземному морю.

В среду глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории области режима повышенной готовности.