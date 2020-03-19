В Югре зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Информацию об этом опубликовали на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.

Всего за последние сутки в 23 регионах России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации.

Напоминаем, что сегодня губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении в округе повышенной готовности. Накануне.RU настоятельно рекомендует своим читателям не поддаваться панике и не верить слухам. Всю необходимую информацию о реальном положении дел и количестве заболевших можно узнать на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора.