Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199

За сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Самое большое количество – в Москве (12), но сегодня, в отличие от предыдущих суток, много выявленных случаев и в других регионах. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек

Вот полный список заболевших за сутки.

1. Москва – 12 случаев

2. Московская область – 5 случаев

3. Свердловская область – 5 случаев

4. Тульская область – 3 случая

5. Красноярский край – 3 случая

6. Хабаровский край – 3 случая

7. Тамбовская область – 2 случая

8. Воронежская область – 2 случая

9. Краснодарский край – 2 случая

10. Кировская область – 2 случая

11. Ивановская область – 1 случай

12. Рязанская область – 1 случай

13. Мурманская область – 1 случай

14. Нижегородская область – 1 случай

15. Пермский край – 1 случай

16. Новосибирская область – 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай

18. Оренбургская область – 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай

20. Санкт-Петербург – 1 случай

21. Республика Чувашия – 1 случай

22. Саратовская область – 1 случай

23. Тверская область – 1 случай

Оперативный штаб считает, что летальных случаев за сутки не было, хотя ранее московский оперштаб сообщил о смерти 79-летней женщины, у которой был положительный анализ на коронавирус. Однако вскрытие показало, что непосредственной причиной был оторвавшийся тромб.