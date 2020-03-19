Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199
За сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Самое большое количество – в Москве (12), но сегодня, в отличие от предыдущих суток, много выявленных случаев и в других регионах. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек
Вот полный список заболевших за сутки.
1. Москва – 12 случаев
2. Московская область – 5 случаев
3. Свердловская область – 5 случаев
4. Тульская область – 3 случая
5. Красноярский край – 3 случая
6. Хабаровский край – 3 случая
7. Тамбовская область – 2 случая
8. Воронежская область – 2 случая
9. Краснодарский край – 2 случая
10. Кировская область – 2 случая
11. Ивановская область – 1 случай
12. Рязанская область – 1 случай
13. Мурманская область – 1 случай
14. Нижегородская область – 1 случай
15. Пермский край – 1 случай
16. Новосибирская область – 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай
18. Оренбургская область – 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай
20. Санкт-Петербург – 1 случай
21. Республика Чувашия – 1 случай
22. Саратовская область – 1 случай
23. Тверская область – 1 случай
Оперативный штаб считает, что летальных случаев за сутки не было, хотя ранее московский оперштаб сообщил о смерти 79-летней женщины, у которой был положительный анализ на коронавирус. Однако вскрытие показало, что непосредственной причиной был оторвавшийся тромб.