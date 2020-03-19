На Южном Урале ищут поставщиков сырья для производства медицинских масок

Минпром Челябинской области ищет поставщиков сырья для производства медицинских масок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Один из производителей региона готов выпускать 30–35 тысяч масок в сутки, но ему не хватает необходимого сырья и комплектующих.

В месяц производителю требуется 600 кг шнура эластичного 2 мм, 500 кг пластиковой проволоки без металла для носового фиксатора, 1 тыс. 500 кг нетканого материала Спанбонд и 2 тыс. 500 кг нетканого материала СМС.

Поставщиков сырья просят обращаться в минпром региона.