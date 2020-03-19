29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Нижний Тагил, администрация, глава города, счетная палата, городская дума (2017) | Фото: Накануне.RU

Власти Нижнего Тагила закрываются от населения на время вспышки коронавируса

Власти Нижнего Тагила решили закрыться от населения из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, с завтрашнего дня, 20 марта, и до особого распоряжения вводится ограниченный доступ граждан в администрацию города, Нижнетагильскую городскую думу и местную избирательную комиссию.

Обратиться с заявлением, обращением или письмом тагильчан просят через почту или официальный сайт администрации. Также можно оставить свое послание в первом и втором подъездах мэрии.

Напомним, ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. Сразу после этого губернатор обратился к жителям региона и призвал не паниковать.

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Власти Нижнего Тагила закрываются от населения на время вспышки коронавируса

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Теги: Нижний Тагил, мэрия, закрытие



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