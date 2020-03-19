Москву могут закрыть, если число заболевших коронавирусом в столице достигнет 800?

Если количество заболевших новым типом коронавируса в Москве достигнет 800 человек, то, предположительно, город могут закрыть, по крайней мере, об этом пишет Baza со ссылкой на возможное решение местного Оперативного штаба.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. Более того, в оперативном штабе буквально два дня назад опровергали сообщения о закрытии Москвы на карантин.

Напомним, коронавирус передается воздушно-капельным путём - при кашле, чихании, разговоре, воздушно-пылевым путём - с пылевыми частицами в воздухе, контактно-бытовым путём - через рукопожатия, предметы обихода.