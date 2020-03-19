Новым главой Мосгоризбиркома стал Юрий Ермолов

Новым председателем Московской городской избирательной комиссии стал Юрий Ермолов. Комиссия избрала его главой на тайном голосовании 19 марта.

Накануне ЦИК предложила кандидатуру Ермолова Мосгоризбиркому для утверждения. А еще раньше – экс-глава городской комиссии Валентин Горбунов. 17 марта стало известно о его отставке.

Горбунову 66 лет, так что он вышел на пенсию. Информации о состоянии его здоровья нет, он только сообщил, что находится в больнице.

В конце прошлого года глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила, что Горбунов болеет и находится на лечении. Судя по всему, он болел и в сентябре 2019 года, когда подводили итоги выборов в Мосгордуму. Эти выборы стали одними из самых скандальных за последнее время, в результате митингов оппозиции было начато много уголовных дел в отношении участников протестных акций.