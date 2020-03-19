29 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ получил 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Российское правительство выделило Министерству здравоохранения 10 млрд руб. на выплаты за работу с зараженными коронавирусом и подозрением на него, пишет РИА "Новости".

Ранее Госдума в первом чтении одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят правительству оперативно править федеральный бюджет и направлять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании фонда на 300 млрд руб., который будет направляться на поддержку экономики и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

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Минздрав РФ получил 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Теги: Правительство, Минздрав, коронавирус



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