Российские ученые показали "фото" коронавируса

Роспотребнадзор показал фотографии коронавируса, сделанные специалистами ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор". Снимки сделаны методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.

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Сегодня же стало известно, что российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2 (штамм). Это не первый случай расшифровки полного генома вируса, раньше его уже расшифровали в Китае и Бразилии (что позволило ученым по всему миру начать разработку вакцины), тем не менее, это крайне полезная информация, поскольку она была получена именно из "отечественного" штамма – от россиянина с коронавирусной инфекцией.

"Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. – заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России, д.м.н. Дмитрий Лиознов - Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса".

Генетические данные добавлены исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.