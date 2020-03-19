Дефицита продуктов нет и роста цен тоже. Директор департамента экономики ЯНАО о ситуации в округе

Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа Светлана Гусева заверила ямальцев, что ситуация с продовольствием на стеллажах окружных магазинов находится под контролем. По ее словам, в торговых точках подтвердили наличие всех необходимых продуктов на складах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, на брифинге, посвященном контролю за ситуацией в ямальских магазинах, Светлана Гусева заявила об отсутствии резких скачков цен на продукты, которое связано с договоренностью между Минпромторгом России и крупными федеральными ритейлерами. Договоренность фиксирует ценовую категорию на социально значимые товары. Не менее важным фактором является и постановление о предельных торговых надбавках, которое действует на территории Ямала.

"Ситуация на Ямале спокойная. Мы находимся в постоянном контакте с представителями федеральных торговых сетей, которые распространены на востоке округа. По их информации, на распределительных складах создан необходимый запас продуктов для своевременной поставки в магазины округа. Местные предприниматели получили рекомендацию сформировать двухмесячный резерв товаров", - сообщила Светлана Гусева.

По данным ежедневного мониторинга департамента экономики, на территории ЯНАО дефицита продовольствия в округе не наблюдается. Под наблюдение попадает и стоимость товаров: 32 наименования продуктов питания, 15 непродовольственных товаров.