29 Сентября 2020
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Образование Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

СК начал проверку ситуации в южноуральском селе, где с родителей собирали деньги на проезд учителю английского языка

Следователи СК Челябинской области проверят информацию о поборах с родителей школьников в селе Писклово Еткульского района.

Как ранее сообщало Накануне.RU, жители Писклово заявили о поборах в местной школе - якобы за уроки английского языка, которые входят в обязательную школьную программу занятий, с родителей учеников требуют деньги. Директор школы объясняет это тем, что учитель английского должен как-то добираться до школы из дома в селе Каратабан и обратно домой - дополнительная плата компенсирует расходы школы на оплату проезда учителя.

Сообщается, что каждый месяц родителей обязали сдавать по 1 тыс. руб.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

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СК начал проверку ситуации в южноуральском селе, где с родителей собирали деньги на проезд учителю английского языка

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Теги: Еткульский район, ОНФ, поборы, школа, урок, занятия, английский язык, Писклово, СК, проверка



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Ранее 17.03.2020 09:40 Мск На Южном Урале в сельской школе с родителей требуют плату за посещение уроков английского языка

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