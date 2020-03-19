Второй случай за неделю. Самолёт, летевший из Москвы в Пермь, подал сигнал бедствия над Кировской областью

Лайнер, летевший из столицы в Пермь, подал сигнал бедствия во врем полёта, сообщает "Интерфакс".

Тревожный сигнал подан во время полёта над Кировской областью. Речь идёт о "минировании" лайнера. По некоторым данным, он уже приземлился в Перми, его осматривают.

Напомним, 16 марта на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва – Пермь, Москва – Тюмень, Москва – Уфа. Все самолеты находились в воздухе. Они, не меняя маршруты, продолжили лететь в пункты назначения "В 18.15 воздушное судно благополучно приземлилось в пермском аэропорту. В результате проверки информация об угрозе не подтвердилась", - сообщили ранее в министерстве территориальной безопасности края.