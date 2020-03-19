29 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении разрешила правительству тратить деньги на борьбу с последствиями коронавируса

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят правительству оперативно править федеральный бюджет и направлять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и его последствиями.
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Так, кабмин сможет без одобрения Госдумы перераспределять средства и увеличивать резервный фонд правительства, финансировать в дополнительном объеме регионы, а также предоставлять госгарантии на сумму больше, чем предусмотрено в базовом бюджете этого года (30 млрд руб.).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании фонда на 300 млрд руб., который будет направляться на поддержку экономики и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Во втором чтении документ будет рассматриваться 31 марта.

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Госдума в первом чтении разрешила правительству тратить деньги на борьбу с последствиями коронавируса

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Теги: госдума, бюджет, поправки, бюджетный кодекс, коронавирус в россии



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