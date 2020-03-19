29 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев, Александр Потапов (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Уралвагонзавод" завершает подготовку к Параду Победы в Москве

Сегодня, 19 марта, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, обсуждались итоги работы и перспективы развития предприятий УВЗ, а также проведение в Свердловской области мероприятий к 75-летнему юбилею Победы и 100-летию отечественного танкостроения.

"Концерн является участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", мы вместе реализуем нацпроект "Экология" в части снижения объемов выбросов в Нижнем Тагиле. Кроме этого, большое значение для региона имеет участие предприятий УВЗ в образовательных проектах", - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев, Александр Потапов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Александра Потапова, и "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, и другие предприятия концерна сегодня работают стабильно: выполняется гособоронзаказ и реализуются проекты по выпуску гражданской продукции.

"Мы завершаем подготовку к Параду: 50% техники, которая будет показываться на Красной Площади, – это техника концерна "Уралвагонзавод". Все новейшие образцы, такие как, танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, БМП Т-15 "Армата" с 57-миллиметровым боевым модулем "Кинжал", "Деривация-ПВО", а также и танки Т-34 – без них никуда. В том числе, мы наметили ряд мероприятий в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле к 100-летию танкостроения", - рассказал Потапов.

Евгений Куйвашев отметил, что особое значение имеет взаимодействие областных властей и концерна в Год памяти и славы, объявленный президентом России, и в год 100-летия отечественного танкостроения.

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"Уралвагонзавод" завершает подготовку к Параду Победы в Москве

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Теги: Уралвагонзавод, Парад, Москва



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