Глава Югры предложила нефтяникам отпустить в отпуск рабочих, в семьях которых есть дошкольники

Губернатор Югры Наталья Комарова на совещании в Сургуте выслушала доклады глав Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха о профилактике коронавируса. Зарегистрированы 269 человек, прибывших из-за границы, они находятся под наблюдением, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Из 269 человек семь имели симптомы респираторной инфекции. По шести тесты дали отрицательный результат. Седьмой гражданин поступил вчера, он проходит обследование. По двум из этих граждан обследования проводятся дополнительно с тем, чтобы быть абсолютно убежденными в их состоянии здоровья", - сказала губернатор.

Введение в Югре режима повышенной готовности – вынужденная мера.

"Это гибкое решение, оно будет меняться в зависимости от ситуации. Надо неукоснительно выполнять все требования. Мытьё рук, соблюдение дистанции между людьми, отказ от массовых мероприятий – жизненная необходимость", - сказала губернатор.

Аналогичную встречу глава региона провела с нефтяниками. Она обратила внимание участников, что в Югре в полном объёме выполняются все предписанные на федеральном уровне рекомендации с учётом специфики региона.

"Сегодня на заседании оперативного штаба работодателям было предложено рассмотреть возможность предоставления отпусков родителям, в семьях которых воспитываются дошкольники. Мы не можем их оставить без присмотра", – сказала губернатор.

В клиниках Югры есть 231 инфекционная койка, но ресурсы позволяют увеличить это количество на 544.

"Это достаточно, по нашим расчетам, – сказал глава окружного депздрава Алексей Добровольский. – Обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет 951 единицу. Этого также достаточно. Запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов рассчитан в объеме от двух до четырёх месяцев по разным позициям".