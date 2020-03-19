29 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

10 лет тюрьмы грозит курганцу, который протащил на своем авто инспектора ГИБДД

В Кургане утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который протащил несколько метров на своем авто инспектора ДПС.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Молодой человек ехал за рулем в пьяном виде. Его настигла машина ДПС и полицейский подбежал к машине со стороны водителя. Правоохранитель попытался вытащить ключи из замка зажигания - в этот момент водитель поехал, полицейский получил травмы.

Чуть позже водителя задержали, сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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10 лет тюрьмы грозит курганцу, который протащил на своем авто инспектора ГИБДД

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Теги: Курган, Коли Мяготина, нарушитель, пьяный, полицейский, погоня



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