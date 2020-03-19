10 лет тюрьмы грозит курганцу, который протащил на своем авто инспектора ГИБДД

В Кургане утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который протащил несколько метров на своем авто инспектора ДПС.

Инцидент произошел 9 февраля на улице Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Молодой человек ехал за рулем в пьяном виде. Его настигла машина ДПС и полицейский подбежал к машине со стороны водителя. Правоохранитель попытался вытащить ключи из замка зажигания - в этот момент водитель поехал, полицейский получил травмы.

Чуть позже водителя задержали, сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы.