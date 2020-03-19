Власти Украины заломили цены за эвакуацию своих граждан из Европы

Власти Украины призывают своих граждан возвращаться домой из других стран из-за коронавируса и организуют для этого специальные рейсы. Об этом снова заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении. Однако эвакуация домой не является бесплатной и уже вызвала массу возмущений.

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Напомним, Украина с 17 марта отменила пассажирское сообщение со всеми странами. Министерство инфраструктуры заявило, что "авиаперевозчики готовы по доступной цене забрать всех". Но многие украинцы выражают недовольство ценами на перелет.

Один из пользователей пишет, что рейс, билет на который он ранее купил за 100 долларов, отменен властями, "а теперь это же фантастическое государство предлагает мне "спасение" за 200 долларов". Авиабилеты из городов Европы в среднем стоят от 200 евро.

Журналист Максим Назаров пишет историю украинцев в Грузии, у которых были билеты на 19 марта, но рейсы были отменены, а теперь МИД Украины предлагает забрать их в три раза дороже.

"Мы позвонили обратно в посольство, на что посол нам ответил, что да, вы можете купить билет в авиакомпании и добраться домой. То есть это не эвакуация, а просто вымоганием денег со своих граждан", - написал он.

Так, авиакомпания Sky Up не хочет возвращать людям деньги за старые билеты, пока те не купят новые.

Билет из Израиля вообще стоит 500 долларов. "Это такие субсидированные цены?" - возмущается Айна Мамедова.

Интересно, что консульство Украины в Дюссельдорфе предложило украинцам эвакуацию из Брюсселя за 225 долларов, но только если билеты на авиарейс купят хотя бы 180 человек.

Ранее украинцы выражали недовольство эвакуацией из китайского Уханя, которая организовывалась очень долго.