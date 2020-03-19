Власти Украины заломили цены за эвакуацию своих граждан из Европы

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Boeing 737 компании Lion Air (2019) | Фото: commons.wikimedia.org

Власти Украины заломили цены за эвакуацию своих граждан из Европы

Власти Украины призывают своих граждан возвращаться домой из других стран из-за коронавируса и организуют для этого специальные рейсы. Об этом снова заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении. Однако эвакуация домой не является бесплатной и уже вызвала массу возмущений.
Читайте также:

Напомним, Украина с 17 марта отменила пассажирское сообщение со всеми странами. Министерство инфраструктуры заявило, что "авиаперевозчики готовы по доступной цене забрать всех". Но многие украинцы выражают недовольство ценами на перелет.

Один из пользователей пишет, что рейс, билет на который он ранее купил за 100 долларов, отменен властями, "а теперь это же фантастическое государство предлагает мне "спасение" за 200 долларов". Авиабилеты из городов Европы в среднем стоят от 200 евро.

Журналист Максим Назаров пишет историю украинцев в Грузии, у которых были билеты на 19 марта, но рейсы были отменены, а теперь МИД Украины предлагает забрать их в три раза дороже.

"Мы позвонили обратно в посольство, на что посол нам ответил, что да, вы можете купить билет в авиакомпании и добраться домой. То есть это не эвакуация, а просто вымоганием денег со своих граждан", - написал он.

Так, авиакомпания Sky Up не хочет возвращать людям деньги за старые билеты, пока те не купят новые.

Билет из Израиля вообще стоит 500 долларов. "Это такие субсидированные цены?" - возмущается Айна Мамедова.

Интересно, что консульство Украины в Дюссельдорфе предложило украинцам эвакуацию из Брюсселя за 225 долларов, но только если билеты на авиарейс купят хотя бы 180 человек.

Ранее украинцы выражали недовольство эвакуацией из китайского Уханя, которая организовывалась очень долго.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Украины заломили цены за эвакуацию своих граждан из Европы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, коронавирус, Европа, эвакуация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети