29 Сентября 2020
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коллаж, нефть, рубль, деньги, девальвация, график, зависимость (2016) | Фото: Накануне.RU

Российская нефть Urals упала на биржах ниже 20 долларов за баррель

Стоимость нефти российской марки Urals на европейских биржах упала ниже $20 за баррель – до $18,6 за бочку. И даже по такой цене ее почти никто не покупает, потому что Саудовская Аравия пытается отбить у России традиционный европейский рынок, продавая свои марки нефти с дисконтом до $10 к Urals.

Даже при такой цене российские нефтяные компании остаются в выгоде: себестоимость добычи барреля нефти в России в среднем составляет от $3 до $8. А вот потери федерального бюджета могут быть весьма критичными.

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Российская нефть Urals упала на биржах ниже 20 долларов за баррель

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Теги: нефть, падение, urals, саудовская аравия



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