Российская нефть Urals упала на биржах ниже 20 долларов за баррель

Стоимость нефти российской марки Urals на европейских биржах упала ниже $20 за баррель – до $18,6 за бочку. И даже по такой цене ее почти никто не покупает, потому что Саудовская Аравия пытается отбить у России традиционный европейский рынок, продавая свои марки нефти с дисконтом до $10 к Urals.

Даже при такой цене российские нефтяные компании остаются в выгоде: себестоимость добычи барреля нефти в России в среднем составляет от $3 до $8. А вот потери федерального бюджета могут быть весьма критичными.