Школьники Екатеринбурга, отпущенные на карантин, оккупировали торговые центры

Екатеринбургские подростки, отправленные на карантин по коронавирусу, оккупировали торговые центры. Читатель обратился в редакцию Накануне.RU с просьбой привлечь внимание к ситуации.

"Поразило количество школьников праздно шатающихся по этажам! Странный у нас карантин! Ученики сбились в группы по " интересам" и пустились во все тяжкие (...) Как просто - закрыли школу и вроде бы нет проблем! Как эта ситуация напоминает 90-е, детям нечем заняться и они сами организовали досуг - наркомания, преступность. Сколько раз можно наступать на те же грабли? Сотрудники торговли жалуются на увеличившиеся случаи кражи товаров, посетители на хамство молодёжи. А в ответе будут родители, которые с утра до вечера на работе! Не так страшен коронавирус как толпы подростков, мающихся от безделья и становящихся опасными для себя и окружающих", - считает неравнодушный читатель.

Ситуацию для Накануне.RU прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. "В школах объясняют, что в карантин рекомендуется учащимся из дома не выходить. Вот и все. Милиционеров мы у каждой квартиры, конечно, не поставим. Я надеюсь вы, в случае карантина, своего ребенка в магазин не отправите? Нет. Посоветуйте это и всем остальным мамам. Тут другого способа не может быть", - считает чиновник.

Он также отметил, что торговые центры Екатеринбурга закрыты не будут.