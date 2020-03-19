"Минздрав в курсе". Екатеринбурженка заявила, что ее с пневмонией выписали из больницы, перепрофилированной под коронавирус

Свердловский минздрав в курсе ситуации с пациенткой, которая утверждает, что ее поспешно выписали с недолеченной пневмонией из-за перепрофилирования инфекционного корпуса горбольницы №40 под коронавирусных пациентов. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Насколько я знаю, министерство здравоохранения в курсе этой ситуации. Сейчас выясняются обстоятельства, реально ли это была пневмония. Ситуация решается", - сказал Креков.

Напомним, инфекционный корпус больницы перевели под нужды пациентов с подозрением на коронавирус. Пациенты с прочими инфекциями будут распределены по другим городским стационарам, например, в горбольнице №6 два отделения будут принимать перенаправленных из "сороковой" инфекционных больных.