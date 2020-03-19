В Челябинске отменили митинг против поправок в Конституцию из-за коронавируса

Челябинское отделение партии "Яблоко" отменило митинг против президентских поправок в Конституцию, который планировалось провести 22 марта. В администрацию города отправлен отказ от мероприятия.

Также местным отделениям партии рекомендовано отменить все запланированные публичные массовые мероприятия на неопределенный срок.

"Призываю всех по возможности не посещать места массового скопления людей и публичные мероприятия, которых судя по информации от челябинской Администрации 22 марта будет больше 18 штук в центре города и даже в парке Терешковой", - сообщил лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков.