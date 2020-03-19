Свердловские торговые центры не закроются из-за коронавируса

Торговые центры в Свердловской области не будут закрывать из-за коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, в аэропорту Кольцово уменьшается количество международных рейсов. Также в области есть ажиотажный спрос на товары продовольствия, однако жителям не стоит беспокоиться – на складах достаточно продуктов.

Кроме этого, Креков рассказал о ситуации с госпитализированными из-за возможного заражения. 84 человека находятся в 40-й больнице Екатеринбурга, все они в удовлетворительном состоянии. По одному человеку госпитализировано в Каменске-Уральском и Новой Ляле.

"Все приезжающие из других стран будут определены на домашний карантин. Сегодня уже будут готовы результаты анкетирования школьников, детей спрашивали о том, где они отдыхали. В остальном ситуация со вчерашнего дня не сильно поменялась", - отметил Павел Креков.

Напомним, ранее власти Екатеринбурга отказались от закрытия метро из-за коронавируса.