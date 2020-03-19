84 человека госпитализированы в Екатеринбурге с подозрением на коронавирус

84 человека с подозрением на коронавирус находятся в городской больнице №40 Екатеринбурга. Напомним, под нужды изоляции коронавирусных пациентов, больница перепрофилировала целый корпус.

Все госпитализированные в удовлетворении состоянии. Об этом на сегодняшнем брифинге по ситуации заявил заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, под подозрением также были по одному жителю Каменска-Уральского и Новой Ляли, однако их результаты оказались отрицательными.