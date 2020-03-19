Минпромторг "очень надеется", что за выходные ажиотаж и дефицит в магазинах и аптеках пройдут

В Минпромторге России надеются на спад ажиотажа в российских магазинах в ближайшие дни. Это произойдет, потому что население увидит: дефицита нет. Такой сценарий прогнозирует глава ведомства Денис Мантуров.

"Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет", - цитирует министра РИА Новости.

Также Мантуров прокомментировал ситуацию с нелекарственными товарами в аптеках, в частности, антисептиками. "Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели", - сказал он.