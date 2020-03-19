29 Сентября 2020
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Экономика В России
Денис Мантуров (2019) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг "очень надеется", что за выходные ажиотаж и дефицит в магазинах и аптеках пройдут

В Минпромторге России надеются на спад ажиотажа в российских магазинах в ближайшие дни. Это произойдет, потому что население увидит: дефицита нет. Такой сценарий прогнозирует глава ведомства Денис Мантуров.
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"Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет", - цитирует министра РИА Новости.

Также Мантуров прокомментировал ситуацию с нелекарственными товарами в аптеках, в частности, антисептиками. "Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели", - сказал он.

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Минпромторг "очень надеется", что за выходные ажиотаж и дефицит в магазинах и аптеках пройдут

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Теги: минпромторг, ажиотаж, дефицит в магазинах, антисептики, аптеки, коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, денис мантуров



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