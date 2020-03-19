Власти грозят "Телеклубу" закрытием из-за не отмененного концерта

Свердловские власти заявили об угрозе закрытия "Телеклуба", который не стал отменять сегодняшний концерт. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

"Есть санкции. То, что касается концерта в "Телеклубе" сегодня, мы подали в прокуратуру соответствующее заявление, поскольку это является прямым нарушением указа", - сказал Креков.

По его словам, все может дойти вплоть до закрытия площадки.

Отметим, что сегодня намечается концерт одной из самых востребованных групп современной метал-сцены Sabaton. Все билеты на мероприятие уже проданы.

Напомним, 18 марта глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. Речь идет о принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Так, до 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, а на жителей из групп риска и работодателей налагается особая ответственность.