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Происшествия Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Кургане задержали банду молодых людей, которые силой забрали у подростка 10 тысяч рублей

В Кургане пятеро молодых людей напали на 16-летнего подростка.

Инцидент произошел утром 18 марта в Заозерном жилом массиве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Молодые люди силой забрали у несовершеннолетнего 10,3 тыс. руб. Благодаря действиям прохожих, которые обратились в полицию, злоумышленники были задержаны.

"На задержание подозреваемых и автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были незамедлительно ориентированы все наружные наряды полиции. В областном центре вводился план "Перехват", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Молодых людей нашли полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии. Нападавшие - граждане 2001, 1998, 1991, 1996 и 2001 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело.

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В Кургане задержали банду молодых людей, которые силой забрали у подростка 10 тысяч рублей

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Теги: Курган, Заозерный, нападение, подросток, банда, СК



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