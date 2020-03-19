В Кургане задержали банду молодых людей, которые силой забрали у подростка 10 тысяч рублей

В Кургане пятеро молодых людей напали на 16-летнего подростка.

Инцидент произошел утром 18 марта в Заозерном жилом массиве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Молодые люди силой забрали у несовершеннолетнего 10,3 тыс. руб. Благодаря действиям прохожих, которые обратились в полицию, злоумышленники были задержаны.

"На задержание подозреваемых и автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были незамедлительно ориентированы все наружные наряды полиции. В областном центре вводился план "Перехват", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Молодых людей нашли полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии. Нападавшие - граждане 2001, 1998, 1991, 1996 и 2001 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело.