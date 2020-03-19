Путин дал депутату тюменской облдумы и главе "Мостостроя-11" орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Николай Руссу, депутат Тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин дал депутату тюменской облдумы и главе "Мостостроя-11" орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Владимир Путин наградил генерального директора компании "Мостострой-11" и депутата Тюменской областной думы Николая Руссу орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Документ опубликован на портале правовой информации. Награда присуждена за "большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, ранее компания попадала в различные сводки, в том числе и криминальные. В начале 2019 г. Руссу наказал пятерых виновников аварии на тюменском водопроводе, из-за которой 21 многоквартирник и дома в частном секторе почти сутки оставались без воды. Позже, в июле, "дочка" "Мостостроя-11", подрядчика строительства моста через реку Пур на Ямале, ТФ "Мостоотряд-87" накопила многомиллионный долг за электричество, из-за чего стройка могла быть обесточена. В октябре 2019 г. в Югре наказали начальника участка компании "Мостострой-11", виновного в обрушении моста в Нефтеюганском районе. Виновник трагедии получил три года условно с таким же испытательным сроком. В конце прошлого года в Тюмени отменена закупка на строительство студенческих общежитий в логу. Ранее горожане выступили резко против таких планов застройки. Лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн руб. из бюджета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин дал депутату тюменской облдумы и главе "Мостостроя-11" орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Руссу, орден, за заслуги перед Отечеством



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети