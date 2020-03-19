Путин дал депутату тюменской облдумы и главе "Мостостроя-11" орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Владимир Путин наградил генерального директора компании "Мостострой-11" и депутата Тюменской областной думы Николая Руссу орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Награда присуждена за "большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, ранее компания попадала в различные сводки, в том числе и криминальные. В начале 2019 г. Руссу наказал пятерых виновников аварии на тюменском водопроводе, из-за которой 21 многоквартирник и дома в частном секторе почти сутки оставались без воды. Позже, в июле, "дочка" "Мостостроя-11", подрядчика строительства моста через реку Пур на Ямале, ТФ "Мостоотряд-87" накопила многомиллионный долг за электричество, из-за чего стройка могла быть обесточена. В октябре 2019 г. в Югре наказали начальника участка компании "Мостострой-11", виновного в обрушении моста в Нефтеюганском районе. Виновник трагедии получил три года условно с таким же испытательным сроком. В конце прошлого года в Тюмени отменена закупка на строительство студенческих общежитий в логу. Ранее горожане выступили резко против таких планов застройки. Лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн руб. из бюджета.