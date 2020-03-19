Состояние тюменца с коронавирусом стабильное, но отягощено хроническим заболеванием

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии тюменца, у которого был выявлен коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

Она подчеркнула, что в настоящий момент в Тюмени он является единственным заболевшим.

"Данный гражданин приехал из Доминиканской республики, был инфицирован коронавирусом. Состояние его стабильное, но серьезное - анамнез отягощен очень серьезными хроническим заболеваниями. Это дает соответствующие трудности и сложности в его лечении. Но, тем не менее, пациент стабилен, находится в сознании. Все необходимые медицинские услуги получает в полном объеме. Дефицита лекарств и кадров у нас нет. Наши медики постоянно находятся на связи непосредственно с научными институтами Москвы, получают консультации от самых грамотных специалистов по системе телемедицины. Надеемся, что нашим медикам удастся решить эту проблему и довести больного до состояния выписки", - заявила Кузнечевских напомнив, что ранее врачи региона уже успешно вылечили пациентку из Китая.

Также Ольга Кузнечевских призвала горожан не верить фейкам и не поддаваться панике, гражданам, вернувшимися из неблагополучных стран необходимо оставить данные о себе в call-центрах, чтобы медицинские службы могли приехать и взять анализы. Также туристам следует перейти в режим самоизоляции.