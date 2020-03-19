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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Поджигателю из Югры, по вине которого сгорели квартиры 310 человек, грозит до пяти лет колонии

В Югре готово к суду дело предполагаемого поджигателя жилых домов в посёлке Пойковский, что в Нефтеюганском районе. От злоумышленника пострадали сотни жителей, сообщили Накануне.RU в окружном УМВД.

Напомним, поджоги произошли в феврале – сентябре 2019 г. Полностью уничтожены два жилых дома на 48 и 16 квартир соответственно. Пять домов пострадали частично, они восстановлены. Потерпевшими были признаны 310 человек. Ущерб – 21 млн руб.

Следователи установили причастность ранее судимого обвиняемого к 13 возгораниям. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, позже их объединили в одно производство. Дело ушло в суд.

Сгоревший жилой дом Пойковский(2019)|Фото: УМВД по ХМАО

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Поджигателю из Югры, по вине которого сгорели квартиры 310 человек, грозит до пяти лет колонии

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Теги: Пойковский, ХМАО, жилой дом, поджег



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Развитие сюжета:

Ранее 11.09.2020 07:40 Мск В Нефтеюганске оглашён приговор поджигателю, по вине которого сгорели квартиры 310 человек

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Ранее 09.10.2019 16:20 Мск В Югре нашли предполагаемого поджигателя, из-за которого сгорели 64 квартиры

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