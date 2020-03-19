Поджигателю из Югры, по вине которого сгорели квартиры 310 человек, грозит до пяти лет колонии

В Югре готово к суду дело предполагаемого поджигателя жилых домов в посёлке Пойковский, что в Нефтеюганском районе. От злоумышленника пострадали сотни жителей, сообщили Накануне.RU в окружном УМВД.

Напомним, поджоги произошли в феврале – сентябре 2019 г. Полностью уничтожены два жилых дома на 48 и 16 квартир соответственно. Пять домов пострадали частично, они восстановлены. Потерпевшими были признаны 310 человек. Ущерб – 21 млн руб.

Следователи установили причастность ранее судимого обвиняемого к 13 возгораниям. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, позже их объединили в одно производство. Дело ушло в суд.