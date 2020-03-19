Свердловчане предлагают назвать Единую социальную карту "Зеленкой" или "Спутником"

Жители Свердловской области предложили более 150 названий для Единой социальной карты. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Среди названий встречаются варианты "Спутник", "Зеленка", "Авоська", "Свердловчанка", "YES-ка" и другие. Конкурс на лучшее название карты продлится до конца марта, оставить свой вариант можно на сайте.

Авторы самых удачных будут выбраны специальным жюри, в состав которого войдут представители деловых кругов, известных деятелей культуры, журналистов и спортсменов. Финалисты примут участие в массовом голосовании, победитель которого получит сертификат на покупку билетов от крупнейшего национального билетного оператора, либо его денежный эквивалент – 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Свердловской области был утвержден дизайн Единой социальной карты. В основе дизайн-концепции находится малахит, который является одним из брендов Урала.