29 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Москвичка с коронавирусом умерла из-за оторвавшегося тромба – патологоанатом

Ситуация с первой погибшей в России от коронавирусной инфекции COVID-19 оказалась спорной. У 79-летней женщины действительно был положительный анализ на вирус, но по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на главного столичного патологоанатома, д.м.н., профессора Олега Зайратьянца.

"Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", - сказал профессор.

Ранее оперштаб сообщал, что с 14 марта погибшая проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

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Москвичка с коронавирусом умерла из-за оторвавшегося тромба – патологоанатом

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, заболевшие, погибшая, тромб, причина смерти, патологоанатом



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Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2020 19:47 Мск В Москве от коронавируса скончались два человека

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