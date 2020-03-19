29 Сентября 2020
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Приставы оцепили здание правления Совхоза им. Ленина (2020) | Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Приставы "взяли штурмом" совхоз Грудинина

Подмосковные судебные приставы "штурмом взяли" "Совхоз имени Ленина", возглавляемый экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым. В совхозе сегодня проходит ежегодное собрание акционеров, в повестке дня которого, в числе прочего, переизбрание Павла Грудинина директором предприятия.

Readovka сообщает, что приставов и полицейских было больше 20 человек и они "сломали ворота и перелезали через забор", нарушив карантинный режим по коронавирусу, который действует на предприятии - температуру с утра проверяли даже у акционеров, прибывших на голосование. Силовики от измерений отказались. Собрание в итоге было проведено, Грудинина утвердили на прежней должности.

Приставы оцепили здание правления Совхоза им. Ленина(2020)|Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Жители Совхоза им. Ленина(2020)|Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Присутствующий на месте депутат владимирской облдумы и член "Левого фронта" Максим Шевченко заявил, что происходит рейдерский захват совхоза со стороны "Единой России" с целью "прибрать к рукам доходное прибыльное предприятие, которое успешно осуществляет свою экономическую деятельность, несет социальную ответственность. Вырубить ваши сады, лишить вас рабочих мест, а территорию застроить многоэтажными жилыми домами". Шевченко назвал совхоз имени Ленина опровержением тезисов о том, что в России люди не умеют работать и только банкиры являются солью земли. Грудинина он назвал символом для миллионов людей, что президент "может быть нормальным человеком, а не вампиром".

Максим Шевченко в Совхозе им. Ленина(2020)|Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Канал совхоза ведет трансляцию с "захваченной территории", сейчас сотрудники предприятия блокировали для силовиков вход в здание и пропустили только адвоката.

Приставы оцепили здание правления Совхоза им. Ленина(2020)|Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Приставы оцепили здание правления Совхоза им. Ленина(2020)|Фото: youtube.com/ТВ Совхоз

Причиной для активных действий силовиков стало решение Арбитражного суда Московской области от 12 марта - по иску акционера ЗАО ООО "Рота-Агро" суд запретил проводить собрание, но акционеры о решении суда извещены не были.

Ранее совхоз сообщал, что 42% акций предприятия оказались у депутата Госдумы Дмитрия Саблина. В конце декабря 2019 года Ирина Грудинина, отсудившая у супруга этот пакет, вошла в состав учредителей ООО "Рота-Агро", конечным бенефициаром которой является парламентарий. Затем она уступила собственную долю еще одной компании из ГК "Рота" - ООО "Рота-Агро Благовещенье".

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Приставы "взяли штурмом" совхоз Грудинина

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Теги: совхоз имени ленина, павел грудинин, максим шевченко



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