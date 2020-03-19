Конкурсное производство в отношении футбольного клуба "Амкар" продлено

Арбитраж Прикамья принял решение о продлении конкурсного производства в отношении футбольного клуба "Амкар" до 31 августа 2020 г., передает корреспондент Накануне.RU.

С ходатайством о продлении сроков обратился конкурсный управляющий Александр Маслаков. Продление производства необходимо для продажи имущества клуба и расчета с кредиторами.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Особым спросом имущество клуба не пользуется. Первые торги прошли осенью. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек. Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения.Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkswagen Tiguan за 1,5 млн руб.