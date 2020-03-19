Конкурсное производство в отношении футбольного клуба "Амкар" продлено

29 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Приволжский ФО Пермский край
Футбольный клуб Амкар эмблема (2018) | Фото: fc-amkar.org

Конкурсное производство в отношении футбольного клуба "Амкар" продлено

Арбитраж Прикамья принял решение о продлении конкурсного производства в отношении футбольного клуба "Амкар" до 31 августа 2020 г., передает корреспондент Накануне.RU.

С ходатайством о продлении сроков обратился конкурсный управляющий Александр Маслаков. Продление производства необходимо для продажи имущества клуба и расчета с кредиторами.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Особым спросом имущество клуба не пользуется. Первые торги прошли осенью. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек. Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения.Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkswagen Tiguan за 1,5 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Конкурсное производство в отношении футбольного клуба "Амкар" продлено

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Амкар, продажа имущества, футбольный клуб, банкротство, торги, конкурсное производство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2020 08:34 Мск В Прикамье официально возродили бренд "Амкара"
Ранее 05.08.2020 13:25 Мск Первый матч "Амкара" после возрождения клуба отменен
Ранее 30.07.2020 15:51 Мск ЖивиАмкар! Махонин запустил в соцсетях флешмоб в поддержку ликвидированного футбольного клуба
Ранее 27.07.2020 08:35 Мск Власти Прикамья планируют возродить "Амкар" за два года
Ранее 14.07.2020 15:44 Мск Центр спортивной подготовки Пермского края получил в собственность бренд "Амкар"
Ранее 10.07.2020 15:40 Мск Минспорта Прикамья: "Говорить о возрождении "Амкара" пока не стоит"
Ранее 06.07.2020 10:30 Мск Болельщики "Амкара" попросили Махонина возродить футбольный клуб
Ранее 27.05.2020 14:43 Мск Бывший топ-менеджер ФК "Амкар" Денис Маслов станет новым президентом московского ФК "Торпедо"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети