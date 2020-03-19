29 Сентября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Российские ученые расшифровали геном "отечественного" штамма коронавируса

Министерство здравоохранения России сообщило о полностью расшифрованном (секвентированном) геноме коронавируса SARS-CoV-2. Это не первый случай расшифровки полного генома вируса, раньше его уже расшифровали в Китае и Бразилии (что позволило ученым по всему миру начать разработку вакцины), тем не менее, это крайне полезная информация, поскольку она была получена именно из "отечественного" штамма – от россиянина с коронавирусной инфекцией.

"Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. – заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России, д.м.н. Дмитрий Лиознов  -  Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса".

Генетические данные добавлены исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

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Российские ученые расшифровали геном "отечественного" штамма коронавируса

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Теги: коронавирус, covid-19, коронавирус в россии, расшифровка генома, штамм, исследование, вакцина



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