"Вахтовиков закрывают до мая". Семьи нефтяников недовольны мерами против коронавируса

Продлять вахту или нет, в частном порядке решает каждая компания топливно-энергетического комплекса, работающая в Югре и на Ямале. Таков ответ на беспокойство тюменских семей, чьи главы уезжают на работу на фоне сообщений, что работа их коллег продлится на месяц-два дольше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Во многих семьях отцы, мужья уезжают работать на вахту. В связи с карантином поступила информация, что тех, кто заканчивает работу в конце марта, не повезут обратно домой, в Тюмень, до мая. Я думала, что только выезд из страны перекрыт. А между городами – тоже? Разве они имеют право на это?" – такая анонимная запись появилась в одной из групп "ВКонтакте".

К ней написано много комментариев. Кто-то говорит о том, что вахтовики действительно будут работать дольше, нежели предполагалось изначально, кто-то – что в тех или иных компаниях, например, в "Сургутнефтегазе", "всё спокойно".

Напомним, ранее губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала объявили о введении в регионах режима повышенной готовности. Одна из рекомендаций для северных автономий – продление вахты.

Этой мерой воспользовалась, в частности, "Газпром добыча Надым". Руководство разово увеличило продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым – Пур – Тазовского региона – до полутора месяцев.

Депутаты заксобрания Ямала Елена Кукушкина и Иван Вершинин, комментируя Накануне.RU подобные меры, сообщили, что пока им никаких заявлений от вахтовиков не поступало. Замдиректора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова в беседе с агентством также напомнила, что продление вахты – рекомендация для работодателей.