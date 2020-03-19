Роспотребнадзор обязал проходить 14-дневный карантин всех, кто приезжает в Россию

Главный санитарный врач России Анна Попова обязала все регионы обеспечить для всех пребывающих на территорию страны 14-дневный карантин. Ранее его должны были проходить только те, кто приехал из стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19. Соответствующее распоряжение Роспотребнадзора опубликовано на сайте ведомства.

Тем же распоряжением губернаторов обязали проверять на коронавирус вообще всех, кто прилетает из Европы (как места пребывания или после транзитной остановки), а также других государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, а также всех людей, которые за последний месяц вернулись в Россию из заграничных поездок и у кого обнаружились симптомы ОРВИ.

Напомним, ранее стало известно о намерении Госдумы ввести уголовную ответственность за побег с карантина для граждан, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Речь идет о больших штрафах и запрете занимать управляющие должности.