Южноуралец получил 21 год в колонии строгого режима за убийство женщины и ее сына

Жителя Челябинской области приговорили к 21 году в колонии строгого режима за убийство женщины и ее 14-летнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 23 ноября 2018 года в одном из домов села Бродокалмак мужчина во время ссоры избил знакомую женщину и ранил ее ножом. От полученных травм она скончалась. Чтобы скрыть преступление, он убил 14-летнего сына потерпевшей.

После этого он похитил золотые украшения женщины на сумму более 140 тысяч рублей и скрылся.