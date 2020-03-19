29 Сентября 2020
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танковая дивизия, Парад Победы (2019) | Фото: Россия-1

Советник Трампа возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве

Представлять делегацию США на мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Победы, будет советник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посла США Джона Салливана.

Посол отметил, что в США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех.

Вместе с О`Брайеном в столицу приедет целая делегация американских чиновников.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не поедет на День Победы в Москву.

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Советник Трампа возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве

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Теги: Дональд Трамп, 9 Мая, День Победы, Москва, США, делегация, Роберт О`Брайен, Джон Салливан



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