29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
задержание в Нижнем Тагиле (2019) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

"Телеграфируйте, если что": свердловская полиция начала охоту на наркодилеров

В Свердловской области стартовали сразу две профилактических акции МВД, направленных на активизацию борьбы с наркодилерами, наркопритонами, вовлечением несовершеннолетних в опасную деятельность, профилактику наркомании и раннего алкоголизма.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, первое мероприятие имеет название "Сообщи, где торгуют смертью", второе – "Семья без наркотиков". По его данным, акции проводятся, в том числе, для привлечения населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

"Это весьма эффективные рычаги по повышению уровня безопасности граждан и в особенности подрастающего поколения. Только в прошлом году на "телефон доверия" свердловской полиции при проведении аналогичных краткосрочных мероприятий поступило 1 799 обращений. Выявлено 537 преступлений в этой сфере. Из них 160 связаны с хранением запрещенных веществ, 179 – со сбытом. Выявлено 7 притонов, а также 4 факта склонения к потреблению наркотиков и 2 преступления по статье 231 УК РФ - незаконное культивирование наркосодержащих растений. Составлено 669 протоколов об административных правонарушениях.

наркотики, Курган, ФСБ(2018)|Фото:Накануне.RU

Сыщики изъяли более полутора килограмм различного дурмана. В Каменске-Уральском 23-летний мужчина склонял к потреблению криминального зелья школьницу, похожий случай установлен в Кировграде, где двух подростков 15 и 16 лет пытались втянуть в смертельную зависимость", - отметил полковник Горелых.

Органы внутренних дел проводят с молодежью разъяснительные беседы, лекции, "круглые столы", конкурсы рисунков, спортивные состязания и даже театрализованные представления, посвященные пагубности употребления наркотиков и спиртных напитков.

"В наши непростые времена (хотя когда они были простые) чревато оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг. Зло и горе приумножаются в разы быстрее, если проходить мимо них, не предпринимая никаких мер. Запомните, как говорится, на всякий случай этот круглосуточный номер "телефона доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61. Помните популярный мультфильм "Жил-был пес"? Перефразируя известные слова волка, скажу: если что, "телеграфируйте". И помните, что, тем самым вы спасаете чью-то жизнь или предотвращаете кому-то горе и беду", - резюмировал Валерий Горелых.

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"Телеграфируйте, если что": свердловская полиция начала охоту на наркодилеров

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Теги: наркотики, акция, полиция, МВД



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