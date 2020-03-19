Пермское УФАС возбудило дело из-за надгробий с фотографиями Джона Кеннеди

Пермское УФАС возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, который использовал лицо президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 г., в рекламе памятников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Надзорное ведомство выяснило, где размещена реклама. Одну из листовок нашли на остановке общественного транспорта в микрорайоне Садовый. Антимонопольный орган усмотрел в рекламе нарушение запрета на использование изображения умершего лица без согласия его родственников.

"Лицо, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, установлено. Им оказался индивидуальный предприниматель Богданов, который является ответчиком по данному делу", — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Рассмотрение дела о нарушении Закона о рекламе назначено на 31 марта 2020 года.

Напомним, листовки были размещены компанией "Богданов камень". В листовке указаны контактный номер телефона и официальный сайт организации. Эти сведения позволяют установить потенциального ответчика по делу. У сотрудников управления есть листовка, на которой, как выяснилось в ходе проверки, кроме портрета, предположительно, Джона Кеннеди, размещено изображение женщины, похожей на американскую актрису Мерилин Монро. Это может говорить о том, что выбор изображений был не случайным, а намеренным.