В Липецкой области троих граждан вылечили от коронавируса

В Липецкой области из больницы выписали троих человек, которые переболели новым типом коронавируса, сообщили в администрации региона.

Эти граждане заразились, когда были за рубежом.

Три случая инфекции были зарегистрированы в регионе в марте. Они были размещены в инфекционной больницы и были под наблюдением врачей.

Пока новых случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено. Вылечившиеся граждане чувствуют себя отлично.

Напомним, в России по состоянию на 18 марта зарегистрировано 147 случаев заболеваемости коронавирусом, за последние сутки - 33 случая, пять человек выздоровели.