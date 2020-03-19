В ДНР заявили, что главной эпидемиологической опасностью становится Украина

Главной эпидемиологической угрозой для Донбасса является Украина. Об этом "Известиям" заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

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По ее словам, это связано с быстрым разрушением системы здравоохранения на Украине. К тому же с Украиной нет никакого взаимодействия, в то время как с Роспотребнадзором и Минздравом РФ власти ДНР тесно взаимодействуют.

Еще одним фактором риска является то, что сотни тысяч украинских "заробитчан" работают в Европе, в том числе Италия, где расположен центр эпидемии в Европе, является одной из самых популярных стран у украинцев.

На это обратил внимание один из лидеров "Союза левых сил" Максим Гольдарб, который напомнил, что огромное число "заробитчан" вернулись из Европы.

"Вряд ли нужно сомневаться в том, что среди них большое количество инфицированных людей. Ни президент, ни правительство не сделали ничего, чтобы выявить группу риска: на границах не были развернуты медпункты, обсервации, карантинные зоны. Просто всех запустили", - написал он в Facebook.

Всего на Украине подтверждены 16 случаев заболевания. С 21 марта ДНР полностью закрывает границу с Украиной.