Володин попросил помощи для владельца парка развлечений "Остров мечты"?

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин намекнул министру финансов на то, что в условиях эпидемии коронавируса владельцам многих бизнесов нужна помощь. В частности, он рассказал о бизнесмене, "построившем детский парк развлечений", который из-за карантина теряет огромные средства, а парк строился на кредитные деньги, передает корреспондент Накануне.RU. Стоит отметить, что Володин попросил Антона Силуанова прокомментировать ситуацию вне сегодняшней утвержденной повестки.

Возможно, речь идет о недавно открывшемся парке "Остров мечты" в Москве, который был закрыт из-за коронавируса. Проект развлекательного центра принадлежит компании "Регионы" предпринимателя Амирана Муцоева, инвестиции составили $1,5 млрд, кредит на 37 млрд руб. предоставил банк ВТБ.

"План правительства предусматривает помощь авиаперевозкам, туризму, субъектам малого предпринимательства, торговым предприятиям, - сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании в Госдуме. – Фонд этой поддержки составляет 300 млрд руб. В ближайшее время, сегодня и завтра, мы начинаем реализацию этого плана".