В Челябинске почти 50 кг просроченного творога пытались поставить в детские сады

В Челябинске управление Россельхознадзора предотвратило поставку просроченной молочной продукции в детские сады и социальные учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

18 марта были погашены электронные ветеринарные сопроводительные документы ООО "Забота" на 47,6 кг творога, срок годности которого истек 13 марта. Данная продукция была изготовлена ООО "Добрые традиции".

ООО "Забота" является поставщиком молочной продукции в детские сады и социальные учреждения Челябинска. По предписанию компания обязана изъять продукцию из оборота и утилизировать ее.

ООО "Добрые традиции" выдано предостережение.